توقيع اتفاقية إطلاق مسابقة الأمانة للوعي الإعلامي مع إحدى الشركات الرائدة في المجال

سعيد العجل(صدى):

وقع أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني ” نبراس ” الدكتور/ فيصل بن سعد الشثري إتفاقية مع وكالة الخبرة العالمية للدعاية والإعلان مثلها في التوقيع الدكتور/ محمد بن حميد الثقفي وذلك يوم الخميس 28/10/1439هـ في مقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالرياض.

وأعلن مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للأمانة الاستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي أن الاتفاق تضمن إطلاق مسابقة الأمانة للوعي الاعلامي والتي تُعنى بأفضل الأعمال التوعوية وتستهدف جميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطاهرة.

كما أوضح الرميحي : بأن الترشيح للمسابقة سيكون بمعايير محددة لرفع مستوى المنتج الإعلامي التوعوي من ( أفلام قصيرة_ تصميم الانفوجرافك _تصوير فوتغرافي _ الرسم) وتدار الجائزة من قبل لجان للإشراف والترشيح والتحكيم لتوفر عنصر الشفافية والمساواة والعدل بإذن الله .

وأبان الرميحي : أن المنتج الإعلامي للمسابقة سيكون ملكاً للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمجرد المشاركة .

ويبدأ الإعلان عن المسابقه من تاريخ 1/11/1439هـ بجوائز تفوق 2 مليون ريال سعودي لزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي ضد آفة المخدرات.

كما أن الجائزة تهدف لرفع الوعي بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للفرد ومن ثم المجتمع واستثمار طاقات الشباب وزيادة الشراكة بين شرائح المجتمع.

وأشار الرميحي: إلى أنه يمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الوطنية خلال الفترة القليله القادمة.