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بالفيديو.. دراسة حديثة تكشف تأثير التوت على القلب

بالفيديو.. دراسة حديثة تكشف تأثير التوت على القلب
لندن(صدى):

خلصت نتائج دراسة أجراها باحثون من كلية كينجز بلندن ، أن تناول التوت يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

وقام الباحثون بإجراء بحوث على المشاركين في الدراسة قبل ساعة من تناول شراب التوت وبعد تناوله بساعة وبساعتين .

ووجد الباحثون ، أن مشروب التوت يحافظ على الأوعية ويساعد على تحسين الدورة الدموية ، كما أن الفحوص التي أٌجريت بعد ساعتين كشفت أنه يعمل على عمل الأوعية بشكل أفضل .

ويعتقد الباحثون بأنه طالما التوت يساعد على تمديد الشرايين لفترة كافية ، فإنه سيقلل خطر الغصابة بأمراض القلب بنسبة 5,% .


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