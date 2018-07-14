والدة الطفلة ” نوال ” : لن أنسى ما شاهدته على جسد ابنتي أثناء غسلها
كشفت والدة الطفلة ” نوال ” ، ضحية الخادمة الأثيوبية بالرياض، عن قيامها بغسل ابنتها قبل دفنها، مؤكدة أن ما رأته على جسدها من آثار الجريمة لن تنساه طيلة حياتها.
وأوضحت أن ذلك يجعلها تعيش كل يوم ألمًا متجددًا كلما تذكرته، فقد كُسرت جمجمتها وقُطع شعرها، وصدرها مفتوح من آثار الطعن الذي ملأ جميع أجزاء جسدها؛ لافتة إلى أن ابنها الذي نجا من الخادمة سيعيش ذكريات مؤلمة طيلة حياته.
وأشارت إلى إنه كان حريصًا على شقيقته نوال، وكان يرفض اللعب مع أصدقائه ليبقى بجوارها، معربة عن أمنيتها في أن يتجاوز ابنها ما حصل بفعل الزمن؛ موضحة أن إدارة مستشفى الملك خالد الجامعي قاموا زيارته وتقديم الدعم النفسي له والاحتفال بقرب خروجه من المستشفى، إلى جانب طاقم الهلال الأحمر الذي قام بإنقاذه، لافتة إلى الدعم الكبير الذي وجده ابنها من جميع مَن حوله.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من ها الاثيوبية
ومدري شعبنا العزيز إلى متى يفجعنا كل حين بطفل على يد شغالة اثيوبية
الا نأخذ العبر من كم نفس بريئةازهقت والله عن هذولي الاطفال ستسئلون يعني إلا شغالة اثيوبية
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1936 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويصبر والديها
طلال[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويجعلها شفيعه لوالديها انا استغرب التأخير في تنفيذ عقوبة الإعدام للخادمة مثل هالجرائم الوحشية يجب عدم التأخير في تنفيذ عقوبتها ردعا لها
ماجد[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيرها في مصيبتها ويخلفها خيراً منها.
همس[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها شفيعة لكم في الجنة وحسبنا الله ونعم الوكيل
عمار[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 1 ساعة
القضيه لا تحتاج الى محاكمات وتهم.. القضيه واضحه تحتاج القصاص بأسرع وقت
شجون[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلهمكم الصبر ويجبرمصابكم ويجعلهاشفيعة لكم يارب
شمس[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغفر لها ويرحمها ونداء لكل مواطن ومواطنه تكفون فكم انفسكم من الخدم ذولي قدر ما استطعتهم نسال الله السلامه لنا ولكل مسلم ومسلمه
شجون[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجير قلب أمها جبر يتعجب منه أهل السموات والآرض 💔
طاهر[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة
بأي ذنب قتلت
لابد من تنفيذ حكم الاعدام بأسرع وقت واتمنى ان يكون الاعدام شنقا وليس بالسيف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30850 ] نشر منذ 20 دقيقة
الخادمةالأثيوبية خلاص كانت بتسافر
ومارضى القدر الا تجي من بيشه للرياض
كان خليتوها تروح
لازم تحللون الراتب يعني
الله يرحم البنيه ويعوضكم خير