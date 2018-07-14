بالفيديو.. الكشف عن ” فورد موستنج GT 2018 ” العسكرية الخاصة بقوة 700 حصان

لندن(صدى):

كشفت فورد رسميا عن إيجل سكوادرون موستنج GT، وذلك في مهرجان جودوود للسرعة 2018.

تم تصميمها تكريما لجهود فرقة الطيارين Eagle Squadron بالحرب العالمية الثانية ومرور 100 عام على تأسيس القوات الجوية الملكية.. وقد طوّر الموديل الوحيد غير المكرر بالتعاون مع فون جيتين جونيور محترف الدريفت وأبرز لمساته بها كانت ألياف الكربون المستخدمة فيها بكثافة.

التغييرات لا تتوقف عند هذا الحد حيث أن موستنج العسكرية تتميز بمشتت هواء أمامي وشارة RTR مضيئة، كما أضاف المصممون عتبات جانبية إيروديناميكية وحدّثوا الجناح الخلفي، كما حصلت السيارة على ملصقات بجسدها مستوحاة من الطائرات المقاتلة التي استخدمتها فرقة Eagle Squadron، كما أن العجلات 20 إنش وتم إجراء تحسينات بالتعليق الهوائي والهيكلة.

في الداخلية، حصلت السيارة على مقاعد ريكارو للسباق وشارات Eagle Squadron، إلى جانب لمسات فريدة من نوعها مثل ذراع ناقل الحركة المصنوع من مكونات الطائرة المقاتلة F-35 وغيره.

على ناحية الأداء، تحظى موستنج العسكرية بمحرك 5 لتر 8 سلندر بقوة 700 حصان و826 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بجير يدوي سداسي السرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية.

هذا وسيتم عرض فورد إيجل سكوادرون موستنج GT في 26 يوليو المقبل بمزاد خاص، على أن يتم التبرع بأموالها لتمويل برامج تعليم الشباب قيادة الطائرات.