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اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران

اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران
نجران(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم السبت، صاروخًا بالستيًا في سماء نجران.

ومن المنتظر صدور بيان بشأن الواقعة، من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

جدير بالذكر، أن الدفاعات الجوية السعودية قد تمكنت الثلاثاء الماضي، من التصدي لصاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه جازان.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 57 دقيقة

حفظهم الله وسدد رميهم وبارك في أعمارهم وصحتهم وحفظ بلادنا من كل سؤ

[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 57 دقيقة

الحمدلله على هذا التمكين والتوفيق .

[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 57 دقيقة

اللهم احفظ مملكتنا

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 56 دقيقة

ياللي حاميت أمن الوطن نفتخر فيك
يا ابطالنا في أرض الوطن والا سماءها
لكم كل الشكر والوطن بكم نعتلي به

[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 56 دقيقة

كفو يا ابطال الدفاع
الله يقويكم انتم وجميع اخوانكم بالحد الجنوبي
ربي ينصركم ويحميكم

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم انصرهم يارب علي الارهاب والظالمين

[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 54 دقيقة

شكراً قوات الدفاع الجوي 🇸🇦❤

[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 52 دقيقة

جزاهم الله خير وحفظهم وايدهم بنصرة على الدوام ، ماشاء الله أبطال كما عهدناكم العين الساهرة ( عينان لاتمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ) هنيئا لكم الأجر العظيم

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 51 دقيقة

جماعة #الحوثي الإيرانية الإرهابية. قربت نهايتهم بإذن الله.

اللهم انصر جنودنا وثبت اقدامهم.

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 50 دقيقة

من القلب شكراً لكم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#قوات_الدفاع_الجوي_الملكي_السعودي

[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره ،،
وإجعل تدبيره تدمير عليه،ياسميع يامجيب،،

اللم آمين..

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