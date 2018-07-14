اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران

نجران(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم السبت، صاروخًا بالستيًا في سماء نجران.

ومن المنتظر صدور بيان بشأن الواقعة، من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

جدير بالذكر، أن الدفاعات الجوية السعودية قد تمكنت الثلاثاء الماضي، من التصدي لصاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه جازان.