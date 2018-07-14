اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران
اعترضت قوات الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم السبت، صاروخًا بالستيًا في سماء نجران.
ومن المنتظر صدور بيان بشأن الواقعة، من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.
جدير بالذكر، أن الدفاعات الجوية السعودية قد تمكنت الثلاثاء الماضي، من التصدي لصاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه جازان.
طلال[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 57 دقيقة
حفظهم الله وسدد رميهم وبارك في أعمارهم وصحتهم وحفظ بلادنا من كل سؤ
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحمدلله على هذا التمكين والتوفيق .
ماجد[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللهم احفظ مملكتنا
عمار[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياللي حاميت أمن الوطن نفتخر فيك
يا ابطالنا في أرض الوطن والا سماءها
لكم كل الشكر والوطن بكم نعتلي به
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 56 دقيقة
كفو يا ابطال الدفاع
الله يقويكم انتم وجميع اخوانكم بالحد الجنوبي
ربي ينصركم ويحميكم
همس[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم انصرهم يارب علي الارهاب والظالمين
شجون[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 54 دقيقة
شكراً قوات الدفاع الجوي 🇸🇦❤
شمس[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 52 دقيقة
جزاهم الله خير وحفظهم وايدهم بنصرة على الدوام ، ماشاء الله أبطال كما عهدناكم العين الساهرة ( عينان لاتمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ) هنيئا لكم الأجر العظيم
ملك[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 51 دقيقة
جماعة #الحوثي الإيرانية الإرهابية. قربت نهايتهم بإذن الله.
اللهم انصر جنودنا وثبت اقدامهم.
محمد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 50 دقيقة
من القلب شكراً لكم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#قوات_الدفاع_الجوي_الملكي_السعودي
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره ،،
وإجعل تدبيره تدمير عليه،ياسميع يامجيب،،
اللم آمين..