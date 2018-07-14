علي القحطاني (صدى):

تداولت أنباء عن وفاة الكاتب المسرحي محمد العثيم، صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى مساء أمس الجمعة.

وأشار مصدر مقرب من ” العثيم ” إلى أنه سيوارى الثرى بعد صلاة ظهر اليوم؛ فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا يحمل اسم ” محمد العثيم إلى رحمة الله ” تفاعلًا مع الحدث الجلل.