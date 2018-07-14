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وفاة الكاتب المسرحي محمد العثيم

وفاة الكاتب المسرحي محمد العثيم
علي القحطاني (صدى):

تداولت أنباء عن وفاة الكاتب المسرحي محمد العثيم، صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى مساء أمس الجمعة.

وأشار مصدر مقرب من ” العثيم ” إلى أنه سيوارى الثرى بعد صلاة ظهر اليوم؛ فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا يحمل اسم ” محمد العثيم إلى رحمة الله ” تفاعلًا مع الحدث الجلل.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 1 ساعة

ان لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 1 ساعة

البقاء لله الله يرحمه ويغفرله يارب

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويلهم اهله الصبر والسلوان اللهم امين

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