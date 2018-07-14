وفاة الكاتب المسرحي محمد العثيم
تداولت أنباء عن وفاة الكاتب المسرحي محمد العثيم، صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى مساء أمس الجمعة.
وأشار مصدر مقرب من ” العثيم ” إلى أنه سيوارى الثرى بعد صلاة ظهر اليوم؛ فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا يحمل اسم ” محمد العثيم إلى رحمة الله ” تفاعلًا مع الحدث الجلل.
طلال[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 1 ساعة
ان لله وانا اليه راجعون
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 1 ساعة
البقاء لله الله يرحمه ويغفرله يارب
همس[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويلهم اهله الصبر والسلوان اللهم امين