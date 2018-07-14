بالصور.. حديقة بيشة مرتع للحيوانات.. و ” صدى ” تتواصل مع البلدية بشأنها

محمد السعران(صدى):

أثار إهمال حديقة طريق النخل امام ضيافة بلدية بيشة، استياء الأهالي التي وصفوها بأنها قد ولدت عقيمة مفتقرة للتجهيزات اللازمة الموجودة بأبسط الحدائق، فلا يوجد بها تشجير كافٍ أو مظلات وأماكن للجلوس أو دورات مياه ولا ملاهٍ كافية للأطفال، واكتفت البلدية بزراعة أرصفه أرضية أوشكت على التلف بسبب عدم توفر الخدمات.

وقال علي الشهراني من سكان الحي المقابل للحديقة : إن وجودها بهذا الشكل عديم الفائدة وهدر للمال العام، معتبرين أن الحديقة أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيلها وتطويرها من جديد على الرغم من حداثتها، مضيف : نخجل من الجلوس بها وهي بهذا الوضع.

وذكر عدد من الأهالي بأن الحديقة تحولت إلى مأوى للحيوانات السائبه وللكلاب الضالة وأكدوا بأن الأخطار تتنوع مابين حفر خطيرة أحدثتها الكلاب الضالة ومابين عبوات زجاج مرميه مكشوفة على الأرض.

وبدور صحيفة ” صدى ” تواصلت مع مدير العلاقات العامه ببلدية بيشة الأستاذ عامر ال حبيان حيث أوضح بخصوص خبر الحديقة سبق وتم البدء بتهيئتها باحضار التربه الزراعيه ورمل الالعاب ومنطقة الخرسانه الملونه بالتنسيق مع المشاريع وقريبا سوف يتم البدء بشبكات الري واعاده تهيئة دورات المياه والعمل جاري على ذلك.