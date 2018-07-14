انفجاران قرب القصر الرئاسي بمقديشو وسط إطلاق نار كثيف

مقديشو(صدى):

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، انفجاران قرب القصر الرئاسي بالعاصمة، وسط إطلاق نار كثيف.

وكانت قد تداولت أنباء عن سماع دوي انفجارات قرب القصر الرئاسي في مقديشو الصومالية، صباح اليوم السبت، والتي تكونت على إثرها سحابة ضخمة من الدخان في العاصمة الصومالية.