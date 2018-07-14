انفجاران قرب القصر الرئاسي بمقديشو وسط إطلاق نار كثيف
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، انفجاران قرب القصر الرئاسي بالعاصمة، وسط إطلاق نار كثيف.
وكانت قد تداولت أنباء عن سماع دوي انفجارات قرب القصر الرئاسي في مقديشو الصومالية، صباح اليوم السبت، والتي تكونت على إثرها سحابة ضخمة من الدخان في العاصمة الصومالية.
طلال[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 1 ساعة
الصومال معروفة بالمجاعة والتطرف والمليشيات المسلحة
ماجد[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر هي الداعم الرسمي لجماعةشباب المسلمين الارهابيه التابعه للقاعده وكل مايحدث في الصومال هو بدعم قطري دنيئ ويجب ايقاف تدفق الأموال القطريه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 1 ساعة
أيادي قطر وإيران في الصومال ممتدة للعبث والارهاب وتخزين السلاح الذي يصل للحوثي