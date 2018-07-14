ضبط 1294 مركبة مخالفة لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومخالفي المواقف الخاصة بهم.

وضبطت إدارة المرور، اليوم، 1294 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني التي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها، تهيب إدارات المرور بالجميع من أجل التعاون معها، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.