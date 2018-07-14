كانتي العصا السحرية لـ ” تشامب ” في نهائي المونديال

طلال الغامدي(صدى):

يضع ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، آماله وطموحاته في الفوز على منتخب كرواتيا في نهائي مونديال روسيا 2018م، على اللاعب نجولو كانتي، لاعب الوسط الدفاعي بمنتخب فرنسا، ونجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي .

فسيكون ” كانتي ” هو العنصر الأبرز الذي سيعتمد عليه ” ديشامب ” ، في مباراته مع نظيره الكرواتي، ليكون أداته الأقوى في مواجهة القدرات الهجومية الهائلة التي يتمتع بها لاعبو وسط كرواتيا، فمن المنتظر أن يؤدي ” كانتي ” دورًا مهمًا لاغنى عنه بالنسبة لديشامب، في مباراة الغد.

جدير بالذكر، أنه من المقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بروسيا 2018م، غدًا الأحد، والتي يخوضها المنتخب الفرنسي أمام نظيره الكرواتي، وذلك على ملعب ” لوجنيكي ” الروسي، في تمام الساعة السادسة من مساء الغد.