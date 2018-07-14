رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع ” ساري ” لقيادة الفريق

نواف السالم(صدى):

كشف الموقع الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين المدرب الإيطالي ” ماوريسيو ساري” كمدرب للنادي.

وقام ” ساري ” البالغ من العمر 59 عامًا، بتوقيع عقد ارتباطه مع ” تشيلسي ” لـ 3 سنوات مقبلة.

ومن جانبه، قال ” ساري ” : “سعيد بالعمل في تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، من الجيد خوض تجربة جديدة ومثيرة في حياتي المهنية، حيث أتطلع لبدء المشوار مع النادي يوم الاثنين المقبل بمقابلة اللاعبين قبل الذهاب لمعسكر أستراليا ” .

من الجدير بالذكر أيضًا، أن ماوريسيو ساري، تولي تدريب ” نابولي ” في 148 مباراة حقق خلالها 98 انتصارًا و25 تعادل وتلقى 98 هزيمة، أحرز لاعبوه 318 هدف واهتزت شباك نابولي 143 مرة.