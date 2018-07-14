بالفيديو والصور.. شركة فرنسية تقدم قطار اختباري بإمكانه ” الطيران ” عبر أجنحة قابلة للإزالة

باريس(صدى):

مع التقدم المذهل للتكنولوجيا والصناعة، قامت شركة “أكا تكنولوجيز” الفرنسية بتقديم تصميم اختباري تسعى لتحويله إلى واقع، هذا التصميم عبارة عن قطار يمكنه الطيران في الهواء، ثم يعود إلى السكة الحديد ليستأنف رحلته، ليقوم بعمله من توصيل الركاب إلى وجهاتهم.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هذا القطار الطائر يتم تركيب أجنحة قابلة للإزالة له قبل التحليق، وعندما يهبط على السكة يتحول إلى قطار عادي بعد تدعيمه من الأسفل، وتعتمد الشركة الفرنسية لتنفيذ المشروع الذي أُطلق عليه اسم “ لينك آند فلاي ” على شركة “ بوينج ” الأمريكية، لما لها من إمكانيات ضخمة تمكنها من تنفيذ المشروع، وتم تقديم تفاصيله في مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد.

وحسب وكالة “بلومبرغ” تهدف شركة “أكا تكنولوجيز” من الشراكة مع الشركة الأمريكية العملاقة “ بوينج ” ، إلى تقليل اعتمادها على الشركاء الأوروبيين مثل “إيرباص” و”رونو”، والانفتاح على شركاء آخرين.

وعلق موريس ريسي الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية على مشروع القطار الطائر قائلاً: “أنه بعدما تحولت السيارات إلى العمل بالكهرباء والقيادة الذاتية في السنوات الأخيرة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على الطيران ”.