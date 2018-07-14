أسعار الأعلاف تتسبب في ارتفاع كرتون الدجاج 15 ريالا

نايف السالم(صدى):

كشف مستثمرون في قطاع الدواجن، عن قيام مصانع الأعلاف برفع أسعار الأعلاف المحلية بنحو 20%، الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة إنتاج الدواجن ومن ثم ارتفاع سعر الكرتون بما يعادل 10 إلى 15 ريالًا.

وأشار المستثمرون إلى إن المصانع تقوم برفع الأسعار المحلية بمجرد ارتفاعها عالميًّا، مع العلم أن مخزونها من الأسعار القديمة يكفيها لثلاثة أشهر وذلك وفق برنامج التوريد البحري المعروف، مطالبين بمراجعة الأسعار من شركات الأعلاف في أسرع وقت ممكن في ظل نزول أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق العالمية هذا الشهر.

وأوضحوا أن بعض المصانع تقوم بتجاوزات، ومنها الاحتكار؛ حيث يتضح ذلك في توحيد أسعار الأعلاف لجميع المصانع بالمملكة، وتعمد بعض المصانع أخذ فوائد على الديون، وبمجرد ارتفاع أسعار منتجات الدواجن ترفع المصانع أسعارها لامتصاص هوامش الربح ومنع المنتجين من سداد الديون، وتقوم بعض مصانع الأعلاف بمساومة أصحاب مشروعات الدواجن على أصولهم العقارية.