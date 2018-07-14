محكمة ألمانية تمنح أبوين حق امتلاك حساب ابنتهما على ” فيسبوك ” بعد وفاتها

برلين(صدى):

قضت المحكمة الألمانية العليا، بحق أبوين في امتلاك حساب ابنتهما على موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” ، بعد وفاتها، وذلك بناءً على اعتبار أن البيانات الإلكترونية شبيهة بالرسائل والمذكرات الخاصة التي تُمنح للورثة.

وبدأت القضية حين لقيت فتاة كانت تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها إثر حادث قطار تعرضت له في عام 2012، وعليه، رغب والداها في الدخول إلى حسابها على ” فيسبوك ” للتأكد من إن كانت وفاتها ناجمة عن انتحار أم لا.

ومن جهته، رفض ” فيسبوك ” السماح لهم باقتحام حساب ابنتهم الراحلة، لتجنب اختراق خصوصية أصدقائها على الصفحة، في حين دعمت إحدى المحاكم الألمانية طلب الوالدين في عام 2015م، مستندة في ذلك إلى اعتبار بيانات ” فيسبوك ” تندرج تحت قوانين الإرث، مثلها مثل أي مراسلات خاصة.