” الحصيني ” يتوقع انخفاض تدريجي طفيف في الحرارة

علي القحطاني (صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وجود انخفاض تدريجي طفيف في الحرارة مقداره من 3 إلى 5 درجات عما هي عليه الحرارة حاليًا، مع نشاط للرياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وقال ” الحصيني ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” البداية على الشمالية غدًا الأحد ثم الأثنين على الوسطى والغربية والشرقية، كما يمكن ملاحظة ذلك في تبرد جهاز التكييف ” .