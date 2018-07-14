” الحصيني ” يتوقع انخفاض تدريجي طفيف في الحرارة
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وجود انخفاض تدريجي طفيف في الحرارة مقداره من 3 إلى 5 درجات عما هي عليه الحرارة حاليًا، مع نشاط للرياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.
وقال ” الحصيني ” اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” البداية على الشمالية غدًا الأحد ثم الأثنين على الوسطى والغربية والشرقية، كما يمكن ملاحظة ذلك في تبرد جهاز التكييف ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 8 دقائق
اقسم بلله الذي لا اله الا هوا
ان الحر نعمه من نعم الله تعالى و انا جيزاني وولدت في الحر واحب الحر واذا خرجت الشمس كاني خرجت الى عالم الحريه ثانيا الحر والشمس والغبار تقتل بكتريا الارض والله رحيم بعباده وكل شيء من الله نعمه اما البرد يمرضني ويجيب لي زكام وغير ذالك يزرع الجراثيم
طلال[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 8 دقائق
اقسم بلله الذي لا اله الا هوا
ان الحر نعمه من نعم الله تعالى و انا جيزاني وولدت في الحر واحب الحر واذا خرجت الشمس كاني خرجت الى عالم الحريه ثانيا الحر والشمس والغبار تقتل بكتريا الارض والله رحيم بعباده وكل شيء من الله نعمه اما البرد يمرضني ويجيب لي زكام وغير ذالك يزرع الجراثيم
ماجد[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 8 دقائق
نشكر اجتهادات المهتمين بالطقس وهي توقعات ثابتة بالتاريخ الميلادي ومعلومة للجميع إضافة إلى النشرات المحلية والعالمية ولم يضاف للمتابع إلا الخبل الذي باع عباته وملحقاتها من جمره وما أدراك ما جمره وو الخ
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 7 دقائق
ماشفت حر للحين وين الحر اللي متضايقين منه اجواء طبيعية احياناً انسى ان نصف سكان الخليج من مواليد دولة النرويج الاوربية ⛈لذلك اجسادهم لاتحتمل ماالومهم 🤫
عمار[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 7 دقائق
انا من قو الوسوسه حسيت مكيف السياره ضعف عن اول غيرت فلاتر ورحت اشيك على الكومبرسر وشيكت على الفريون ولالقيت فيه شي ولاحتى في الليات تهريب وعبيت الفريون من جديد الا ومكيفي نفسه ، ماله حيله في حر ينزع الجلد عن العظم حتى لو نقص خمس درجات بتبقى المشكله مثل ماهي الله يخارجنا بس