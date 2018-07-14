بالفيديو.. سيدة لرجال اتهموا المرأة بالتبذير : حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

أماني الغامدي(صدى):

أثار برنامج عكننة بقناة الحدث اليوم ، ضجة واسعة في حلقة أمس عقب الحديث عن عكننة التبذير والإسراف بين الزوجين .

حيث قالت ربة منزل تٌدعى ” منى ” في اتصال هاتفي للبرنامج ، حسبنا الله ونعم الوكيل في الرجال ، لأنهم بيتهموا الستات بالتبذير والإصراف بالباطل .

وتابعت منى ، الراجل بيدي مراته المصروف ، وعايز منها تعمل كل حاجة ليه ، عايزها تحول الملاليم لملايين تدفع بيها دروس العيال والفواتير ، ويفضل ياكل لحوم وبط وسمك .

وأضافت منى ، الست ليست مبذره ، وأن إذا كانت الست غير موفره وتهتم باحتياجات زوجها وأبناءها لن تسير الحياة بسلام .