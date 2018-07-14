مريم حسين لفتاة حضنت ماجد المهندس: على الأقل احترمي نقابك

أماني الغامدي(صدى):

انتقدت الفنانة المغربية مريم حسين ، الفتاة التي قامت بصعود المسرح واحتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس ، خلال حفلة بالمملكة .

وكتبت مريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” شصاير بسوشيل ميديا اليوم ياجماعة الخير .. وحدة حاطة محادثاتها مع زوجها والثانية ناطة على مطرب بحجابها ” .

وتابعت مريم ، ” أنا متأكدة أنها ما تجي ظفر بنات الدولة اللي فيها ، لأن ما تمثلهم وبالأخير تلاقونها اجنبية وبدون اصل .ز لأن الأصيلات معروفات باحترامهم لنقابهم ” .