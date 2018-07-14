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مريم حسين لفتاة حضنت ماجد المهندس: على الأقل احترمي نقابك

مريم حسين لفتاة حضنت ماجد المهندس: على الأقل احترمي نقابك
أماني الغامدي(صدى):

انتقدت الفنانة المغربية مريم حسين ، الفتاة التي قامت بصعود المسرح واحتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس ، خلال حفلة بالمملكة .

وكتبت مريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” شصاير بسوشيل ميديا اليوم ياجماعة الخير .. وحدة حاطة محادثاتها مع زوجها والثانية ناطة على مطرب بحجابها ” .

وتابعت مريم ، ” أنا متأكدة أنها ما تجي ظفر بنات الدولة اللي فيها ، لأن ما تمثلهم وبالأخير تلاقونها اجنبية وبدون اصل .ز لأن الأصيلات معروفات باحترامهم لنقابهم ” .

. #مريم_حسين 🤔

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 49 دقيقة

المحنه الله يكافي الفتيات شرها

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 40 دقيقة

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