مريم حسين لفتاة حضنت ماجد المهندس: على الأقل احترمي نقابك
انتقدت الفنانة المغربية مريم حسين ، الفتاة التي قامت بصعود المسرح واحتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس ، خلال حفلة بالمملكة .
وكتبت مريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” شصاير بسوشيل ميديا اليوم ياجماعة الخير .. وحدة حاطة محادثاتها مع زوجها والثانية ناطة على مطرب بحجابها ” .
وتابعت مريم ، ” أنا متأكدة أنها ما تجي ظفر بنات الدولة اللي فيها ، لأن ما تمثلهم وبالأخير تلاقونها اجنبية وبدون اصل .ز لأن الأصيلات معروفات باحترامهم لنقابهم ” .
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 49 دقيقة
المحنه الله يكافي الفتيات شرها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 44 دقيقة
إنتي شفتي بس
والله وضعك ارحم على الرغم إنك منشكحة
منى[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 40 دقيقة
من أنت؟؟؟