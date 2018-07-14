هازارد في طريقه إلى ريال مدريد مقابل 180 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

كشف الصحفي الإنجليزي، مانو مارتين، عن اتفاق ريال مدريد مع نادي تشيلسي، لضم النجم البلجيكي إدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مانو مارتين، قائلًا: ” ريال مدريد لديه إتفاق تام مع هازارد، البلجيكي أصبح بالفعل لاعبًا للفريق الملكي ” ، مضيفًا: ” صفقة هازارد ستكلف خزينة ريال مدريد 180 مليون يورو، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يسعى إلى تعويض رحيل كريستيانو رونالدو الذي انضم ليوفنتوس الإيطالي؛ فيما نفى النادي أي نية للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار.