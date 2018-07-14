هازارد في طريقه إلى ريال مدريد مقابل 180 مليون يورو
كشف الصحفي الإنجليزي، مانو مارتين، عن اتفاق ريال مدريد مع نادي تشيلسي، لضم النجم البلجيكي إدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضح مانو مارتين، قائلًا: ” ريال مدريد لديه إتفاق تام مع هازارد، البلجيكي أصبح بالفعل لاعبًا للفريق الملكي ” ، مضيفًا: ” صفقة هازارد ستكلف خزينة ريال مدريد 180 مليون يورو، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. ”
ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يسعى إلى تعويض رحيل كريستيانو رونالدو الذي انضم ليوفنتوس الإيطالي؛ فيما نفى النادي أي نية للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 6 دقائق
من مثلي بعد مانتقل رونالدو ماصار تهمني اخبار ريال مدريد😴
ماجد[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 5 دقائق
وبعد يومين يطلعلنا بيان من ريال مدريد ينفي الموضوع🙂💔💔!