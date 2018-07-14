قاض أمريكي يوجه إدارة ترامب بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين

واشنطن(صدى):

وجه القاضى الأمريكي دانا سابراو ، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم بعد أن فصلهم مسؤولون عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأشارت وثائق للمحكمة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن مسؤولي الهجرة طلبوا بشكل مبدئي من أحد الآباء دفع 1900 دولار ليتم لم شمله مع ابنه.

وتعمل الإدارة الأمريكية على لم شمل نحو ألفي طفل مع آبائهم، الذين اعتقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة ترامب التي تقضي “بعدم التسامح مطلقًا” لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية.