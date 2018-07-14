إصابة طفل برصاصة في الفخذ أثناء عرس بصامطة

تركي السالم(صدى):

اخترقت رصاصة طائشة قام أحد الأشخاص لإطلاقها من رشاش ناري، جسد طفل صغير في إحدى قرى محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ لتستقر الرصاصة في فخذه مسببةً له إصابة، أثناء عرس أمس الجمعة.

وتصر بعض الأسر على مخالفة القوانين الصارمة والمراقبة المستمرة من الدوريات الأمنية بجازان لمنع تلك الممارسات غير المسؤولة والتي تزهق بسببها الكثير من الأرواح؛ حيث أصيب شخص في يده قبل أسابيع قليلة، وكذلك اختراق رصاصة طائشة سقف منزل مكوَّن من الهناجر، وكادت أن تحدث كارثة.