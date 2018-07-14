طريقة مستحدثة لمنع الإصابة بمرض السكري

لندن(صدى):

توصل عدد من الباحثون بجامعة أكسفورد البريطانية، إلى طريقة لمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وتوفير حماية من الإصابة به تدوم مدى الحياة.

وتتمثل هذه الطريقة المستحدثة في تدريب أجهزة المناعة لدى الأطفال بإعطائهم مسحوق الأنسولين بالملعقة يوميًا من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، لتفادي الإصابة بالمرض نهائيًا.

ومن جانبه، أوضح ماتيو سنيب، كبير الباحثين بجامعة أكسفورد، أن الهدف من هذه الطريقة، هو الحد من مرض السكري الذي يلازم صاحبه مدى الحياة، ومعاناته التي قد تسفر عن مشكلات صحية خطيرة.