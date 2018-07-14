انخفاض إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة تصل إلى 41.5%

علي القحطاني(صدى):

سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض وصلت إلى 41.5 %، كما انخفضت كميات الإنتاج في إجمالي الأنشطة الصناعية بنسبة 1.99 %، وذلك عند المقارنة ما بين نتائج الربع الثالث والرابع من العام الماضي 2017.

وبلغت نسبة الانخفاض في الإنتاج لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.02 %، بينما بلغت نسبة انخفاض الإنتاج في الصناعة التحويلية 1.25 %.

وكشفت إحصائيات صادرة عن هيئة الإحصاء، أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الربع الرابع من العام المنصرم بلغ 131.58 نقطة، فيما سجل نشاط التعدين 123.18 نقطة، والصناعة التحويلية 162.54، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز إلى 106.12 نقاط.