مصرع 54 شخص إثر غارة جوية على داعش شرق سوريا
لقي 54 شخص مصرعهم، من بينهم 28 مدنيًا ومقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي، إثر غارة جوية استهدفت منطقة خاضعة لسيطرة ” داعش ” ، شرق سوريا.
ومن جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربة الجوية استهدفت المنطقة الواقعة قرب بلدتي السوسة والباغوز فوقاني الخميس قرب الحدود مع العراق، وهي إحدى المناطق الأخيرة التي يتواجد بها التنظيم الإرهابي في سوريا.
وأضاف المرصد، أن الهجوم أصاب مصنعًا للثلج شرق بلدة السوسة، التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع العراق، مبينًا أن معظم المدنيين الذين قتلوا ” عراقيون ” .
وأشار المرصد السوري، إلى أن عدد القتلى قد يرتفع نظرًا لإصابة العشرات، وبعضهم في حالة صحية حرجة.
طلال[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا اله الا الله الله يرحمهم ياااارب ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 51 دقيقة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين اللهم امين
همس[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم عجل بقضائك وانتقم من كل ظالم ارهابي مجرد يارب