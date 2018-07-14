مصرع 54 شخص إثر غارة جوية على داعش شرق سوريا

دمشق(صدى):

لقي 54 شخص مصرعهم، من بينهم 28 مدنيًا ومقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي، إثر غارة جوية استهدفت منطقة خاضعة لسيطرة ” داعش ” ، شرق سوريا.

ومن جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربة الجوية استهدفت المنطقة الواقعة قرب بلدتي السوسة والباغوز فوقاني الخميس قرب الحدود مع العراق، وهي إحدى المناطق الأخيرة التي يتواجد بها التنظيم الإرهابي في سوريا.

وأضاف المرصد، أن الهجوم أصاب مصنعًا للثلج شرق بلدة السوسة، التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع العراق، مبينًا أن معظم المدنيين الذين قتلوا ” عراقيون ” .

وأشار المرصد السوري، إلى أن عدد القتلى قد يرتفع نظرًا لإصابة العشرات، وبعضهم في حالة صحية حرجة.