مركز ” عبور ” يعلن عن توفر وظائف شاغرة بخميس مشيط

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من المواطنات وغير المواطنات، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة ” خميس مشيط ” .

وأوضحت المجموعة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

. أخصائيات تربية خاصة- جميع المسارات.

. علاج طبيعي.

. علاج وظيفي.

. تمريض.

. خدمة اجتماعية.

. علم نفس.

وناشدت الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم وتسجيل طلباتهن، من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنــــا .