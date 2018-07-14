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  3. بالفيديو.. أخصائية تغذية تكشف سبب ارتفاع بدانة الأطفال بدول الخليج وطرق علاجها

بالفيديو.. أخصائية تغذية تكشف سبب ارتفاع بدانة الأطفال بدول الخليج وطرق علاجها

بالفيديو.. أخصائية تغذية تكشف سبب ارتفاع بدانة الأطفال بدول الخليج وطرق علاجها
أماني الغامدي(صدى):

كشف برنامج صباح العربية بقناة العربية ، عن أسباب وعلاج سمنة الأطفال خاصة في دول الخليج .

وقالت أخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله ، إن الأسباب وراء انتشار البدانة للأطفال خاصة بدول الخليج ، هو نوعية الأكلات التي توفرها الأمهات والآباء لأطفالهم خاصة الأكلات السريعة .

وأوضحت نورا أنه من الممكن أن نقوم بتحديد إذا كان هذا الطفل لديه سمنة أم لا بعد أن يتم الثلاث سنوات ، ويحددها الطبيب الخاص بالأطفال ، حيث أن الوزن يرتبط بالعمر والطول .

وتابعت نورا ، إن فكرة اتباع حمية غذائية للطفل خاطئة جدا ، فالطفل لا يعي هذه الحميات ، كما أنه تؤثر عليه نفسياً ، ولا يتم اتباع أي حميات إلا بعد أن يتم 18 عاماً .

واضافت ، لا يجوز للأب والأم أن يوجهوا أطفالهم بطرق سيئة ، وأن لا يوجهون أطفالهم للحفاظ على وزنهم بطريقة غير صحيحة ، بل عليهم أن يتجهوا للأكل الصحي ، والتخلص من الاكلات التي تسبب زيادة الوزن ، فإذا تعود الطفل على أسلوب غذائي صحي داخل المنزل سيستمر على هذا النظام .


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