بالفيديو.. أخصائية تغذية تكشف سبب ارتفاع بدانة الأطفال بدول الخليج وطرق علاجها

أماني الغامدي(صدى):

كشف برنامج صباح العربية بقناة العربية ، عن أسباب وعلاج سمنة الأطفال خاصة في دول الخليج .

وقالت أخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله ، إن الأسباب وراء انتشار البدانة للأطفال خاصة بدول الخليج ، هو نوعية الأكلات التي توفرها الأمهات والآباء لأطفالهم خاصة الأكلات السريعة .

وأوضحت نورا أنه من الممكن أن نقوم بتحديد إذا كان هذا الطفل لديه سمنة أم لا بعد أن يتم الثلاث سنوات ، ويحددها الطبيب الخاص بالأطفال ، حيث أن الوزن يرتبط بالعمر والطول .

وتابعت نورا ، إن فكرة اتباع حمية غذائية للطفل خاطئة جدا ، فالطفل لا يعي هذه الحميات ، كما أنه تؤثر عليه نفسياً ، ولا يتم اتباع أي حميات إلا بعد أن يتم 18 عاماً .

واضافت ، لا يجوز للأب والأم أن يوجهوا أطفالهم بطرق سيئة ، وأن لا يوجهون أطفالهم للحفاظ على وزنهم بطريقة غير صحيحة ، بل عليهم أن يتجهوا للأكل الصحي ، والتخلص من الاكلات التي تسبب زيادة الوزن ، فإذا تعود الطفل على أسلوب غذائي صحي داخل المنزل سيستمر على هذا النظام .