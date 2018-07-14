وظائف شاغرة في قطاعات الطيران المدني بهذه الشروط

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، عن مواعيد بدء التقديم لحملة الثانوية العامة ” قسم العلوم الطبيعية ” ، عن طريق القبول في برنامج الدبلوم وبرنامج دبلوم المسار السريع، من أجل العمل بعد التخرج بإحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

وأوضحت الأكاديمية، أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، للقبول في برنامج الدبلوم، وهي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصل على الثانوية العامة ” قسم العلوم الطبيعية ” ، بتقدير لا يقل عن 80%.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يزيد عن 23 عامًا، حسب التقويم الهجري.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون سليم البنية، ويجتاز الكشف الطبي.

– أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية.

– أن يكون قد اجتاز شرط اللغة الإنجليزية في اختبار ()، بمعدل 40%.

– أن يكون حاصل على اختبار القدرات بمعدل 70%، وأن يكون حاصل على اختبار التحصيلي 65%.

أما عن المميزات التي توفرها أكاديمية الطيران المدني للمتدربين، فتتمثل في:

– مكافأة مالية شهرية.

– إجازة سنوية بمكافأة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية ” الأعياد واليوم الوطني ” .

– تأمين طبي للمتدرب، حسب النظام المتبع بالهيئة.

– تأمين مستلزمات التدريب وأدوات السلامة وشهادات تقديرية للطلبة المتفوقين دراسيًا.

وبيّنت الأكاديمية، أن موعد التقديم على برامج الدبلوم ودبلوم المسار السريع، يبدأ من تاريخ 1 أغسطس 2018 حتى تاريخ 26 أغسطس 2018 ، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر الرابط التالي هنــــــا .