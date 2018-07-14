قائمة الاتحاد المشاركة في معسكر النمسا

نواف السالم(صدى):

يقيم فريق الاتحاد، معسكرًا تحضيريًا في النمسا من اليوم السبت، يستمر إلى 5 أغسطس القادم؛ فيما أعلن الاتحاد عن قائمة الفريق المشاركة في المعسكر.

وكشفت القائمة عن مشاركة لاعبي العميد وهم: عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني، عمر المزيعل، جمال باجندوح، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عبدالله الشمري، طارق عبدالله، محمد ريمان، زياد المولد، عمار النجار، كارلوس فيلانويفا، عمار الدحيم.

وذلك بالإضافة إلى، محمد قاسم، جابر عيسى، جوناس دي سوزا، فالديفيا، أحمد العكايشي، كريم الأحمدي، عبدالعزيز العرياني، خالد السميري، عبدالرحمن الغامدي، فهد المولد، حسن معاذ، اليكساندر بيزتش.