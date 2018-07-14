بالفيديو.. حسن البلام يخرج عن النص ويفضح علاقة عقيل و فرح قبل الزواج

أماني الغامدي(صدى):

أثار الفنان الكويتي حسن البلام ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب خروجه عن النص بمسرحيته ” مبروك ما ياكم ” ، وفضح علاقة الفنان عقيل الرئيسي وفرح الهادي قبل الزواج .

وقال حسن البلام وهو يمزح خلال إحدى المشاهد بالمسرحية ، الله فضح الممثلين اللي يحبون بعض ويرحون ويجيون .. مثل هذا الإيراني عقيل وفرح ” .

وتابع في حديثه لأحد الشخصيات ” شو يعني تزوجوا راحوا تركيا وهما مو متزوجين .. حبيبي كل شئ أتابعه أنا ” .

ومن جانبه علق عقيل على كلام حسن البلام قائلاً ، ” ما أنسى إن حسن البلام وقف معنا بمسرحية الخفافيش .. دايما أقولها حسن البلام يحب الصراحة ويحب الشخص يقول الكلام بوجهه ” . وتابع عقيل ، ما فعله حسن البلام يهينا ويمثني أنا وفرح لهذا أطالبه أن يعتذر منا .. مو عيب إن الكبير يعتذر من الصغير لما يكون غلط في عقله .