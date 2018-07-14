وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة ” صدارة ” للكيميائيات بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” صدارة ” للكيميائيات، عدة وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من أجل العمل بمقر الشركة الرئيسي، في محافظة الجبيل، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– منسق نشاط العمل.

– أخصائي تقني.

– مهندس معدات دوارة.

– مهندس أجهزة.

– قائد السياسية والامتثال.

– قائد جدولة الصيانة.

– مهندس ثاني الموثوقية.

وبيّنت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم والإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا