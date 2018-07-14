بالصور.. شارع الفن.. كلاكيت ثالث بمشاركة 1073 موهوب

محمد بن طحيطح(صدى):

بعد نجاحه المنقطع النظير خلال العامين الماضيين، دشن شارع الفن بوسط مدينة أبها فعالياته، أمس الجمعة، تحت مظلة مجلس التنمية السياحية، وضِمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا”.

وتشهد الفعالية هذا العام مشاركة ١٠٧٣ شابا وشابة لجميع المواهب، وقد أوجدت ١٥ جناحا، للرسامين، و٨ استديوهات تصوير ما بين تفاعلية ومعارض للصور، و٥ منصات للعازفين، و٢٠ أستاند لرسم لوحات الشارع الثابتة مكونة من ٤٠ لوحة، إلى جانب مناطق رسم البورترية المباشر. والرسم السينمائي.

كما يحتضن الشارع مسرح غنائي مكشوف، ينتظر أن تحيي بجلسات فنية، ناهيك عن عروض الضوء، واستضافة عروض الفرق الشعبية والسيارات الكلاسيكية والدبابات النارية والحرفيين.

وقد أتاح الشارع الفرصة لوجود ٨ مقاهي ومطاعم متعددة، ويتوقع وصوله إلى ١٠، وذلك بشكل عصري على امتداد الشارع.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أنه جرى تحديث خطة الفعالية لهذا العام لتنوع وتعدد الفعاليات بالشارع والاعتماد على شباب المنطقة، لإظهار ما لديهم من مواهب ومحتوى ثقافي فني، فضلاً عن الاهتمام بخدمة زوار المكان والفعاليات المقامة فيه من حيث التنظيم ومراعاة الحركة المرورية وتوجيه وإرشاد وتنظيم الحشود وتوفير مواقف السيارات المجاورة للمنطقة كاملة، مقدما الدعوة لكل مَن لديه موهبة وعمل جميل يقدمه في هذا الشارع الذي يُعد منصة لإبراز المواهب وتقديم الأعمال الجميلة والمتنوعه ودعمها. يذكر أن صورة شارع الفن سبق وأن وضعت كواجهة رسمية لموقع القمة العربية الإسلامية الأمريكية تعبيرا عن الفكر العربي المسلم الذي يرفض الإرهاب ويدعو للجمال وتبادل الأفكار الخلاقة.