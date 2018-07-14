تنظيم البرنامج الترفيهي التثقيفي الثالث لأبناء شهداء الواجب من رجال الأمن

الرياض(صدى):

تنظم الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبمشاركة إدارة الشهداء والمصابين برئاسة أمن الدولة غداً بالمنطقة الشرقية، البرنامج الترفيهي التثقيفي الثالث لأبناء شهداء الواجب من رجال الأمن.

ويتضمن البرنامج نشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية، تشمل زيارات وجولات ميدانية لجهات أمنية وعلمية وثقافية واقتصادية وصناعية ونفطية، من بينها معهد تدريب الدفاع المدني، ومراكز حرس الحدود البحرية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، والهيئة الملكية بالجبيل، بالإضافة إلى أرامكو السعودية.

ويهدف البرنامج الذي يستمر اسبوعاً كاملاً إلى استثمار هذه الفترة من الإجازة المدرسية لرفع المستوى المعرفي لأبناء الشهداء عن الوطن ومقدراته .