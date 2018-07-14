بالصور.. عجلة موت وطيور ظلام بسيرك وكوميديا مهرجان أبها للتسوق
يعتبر السيرك العالمي بالإضافة إلى طيور الظلام ومسرح الطفل من أبرز الفعاليات الجاذبة للزوار بمهرجان أبها للتسوق بتعدد العروض التي تناسب مختلف الأعمار بين المشوق والخطير والكوميدي وترفيه الأطفال .
هذا ويضم السيرك العالمي أحد أصغر لاعبي السيرك في الوطن العربي يوسف كمال ” 15 عاماً ” والذي يستعرض أمام زوار السيرك بأخطر الفقرات وهي السلم الهوائي الطائر والمتحرك .
وتتنوع فقرات السيرك الأخرى لتشمل عجلة الموت ” الباندول ” من خلال الدوران في الهواء والتحرك بمرونة وتوازن لمن بداخلها لترتفع بما يتجاوز 10 أمتار ، فيما يتخلله عرض راقص للدودة الشقية والسير على السلك مع الساقين المقيدتين وعصب العينين ، والتوازن باستخدام اللوح المتحرك على الاسطوانات مع الثبات على عدة طبقات من الأكواب الزجاجية ، بينما يقدم المهرج عدة برامج ترفيهية للأطفال أبرزها الطبق الدوار وألعاب الخفة والكوميديا المضحكة ، كما تتواجد فقرة قفز الحواجز مع الكلاب المشاغبة التي تختتم بالرقص الشرقي لإحدى الكلاب على أنغام الموسيقى المصرية .
ويتفاعل الزوار بشكل كبير مع الفعالية المثيرة ” طيور الظلام ” التي تعطي مشاهد صامتة وتعكس تعبيرات رائعة بحركات متناغمة مع أصوات الموسيقى .
من جانب آخر تتواجد بالمسرح الداخلي فرقة الأقزام المصرية وفعالياتها التي تجمع بين المسرحيات الكوميدية والترفيهية ومسابقات الأطفال بالإضافة لعرض أقصر راقص تنورة في العالم .
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