بالصور.. عجلة موت وطيور ظلام بسيرك وكوميديا مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

يعتبر السيرك العالمي بالإضافة إلى طيور الظلام ومسرح الطفل من أبرز الفعاليات الجاذبة للزوار بمهرجان أبها للتسوق بتعدد العروض التي تناسب مختلف الأعمار بين المشوق والخطير والكوميدي وترفيه الأطفال .

هذا ويضم السيرك العالمي أحد أصغر لاعبي السيرك في الوطن العربي يوسف كمال ” 15 عاماً ” والذي يستعرض أمام زوار السيرك بأخطر الفقرات وهي السلم الهوائي الطائر والمتحرك .

وتتنوع فقرات السيرك الأخرى لتشمل عجلة الموت ” الباندول ” من خلال الدوران في الهواء والتحرك بمرونة وتوازن لمن بداخلها لترتفع بما يتجاوز 10 أمتار ، فيما يتخلله عرض راقص للدودة الشقية والسير على السلك مع الساقين المقيدتين وعصب العينين ، والتوازن باستخدام اللوح المتحرك على الاسطوانات مع الثبات على عدة طبقات من الأكواب الزجاجية ، بينما يقدم المهرج عدة برامج ترفيهية للأطفال أبرزها الطبق الدوار وألعاب الخفة والكوميديا المضحكة ، كما تتواجد فقرة قفز الحواجز مع الكلاب المشاغبة التي تختتم بالرقص الشرقي لإحدى الكلاب على أنغام الموسيقى المصرية .

ويتفاعل الزوار بشكل كبير مع الفعالية المثيرة ” طيور الظلام ” التي تعطي مشاهد صامتة وتعكس تعبيرات رائعة بحركات متناغمة مع أصوات الموسيقى .

من جانب آخر تتواجد بالمسرح الداخلي فرقة الأقزام المصرية وفعالياتها التي تجمع بين المسرحيات الكوميدية والترفيهية ومسابقات الأطفال بالإضافة لعرض أقصر راقص تنورة في العالم .