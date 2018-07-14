بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول ” أطفال المريوطية ” .. والمتورط سيدتان

القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد هوية مرتكبي جريمة ” أطفال المريوطية ” ، الذين تم العثور عليهم محترقين داخل أكياس قمامة في شارع الثلاثيني بالهرم.

وأكد الإعلامي أسامة كمال في برنامج ” مساء DMC ” ، أن أجهزة الأمن رصدت سيدتين نقلتا جثث الأطفال لمنطقة المريوطية، لافتًا إلى أنه القبض على رجل يسكن في منطقة القلعة لعلمه بمكان السيدتين وجاري ضبطهما.

كما أشار إلى أنه تم العثور على شقة في منطقة الطالبية عثر بداخلها على غُرفة حُرقت، وهي الغرفة التي قُتل فيها الأطفال.

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