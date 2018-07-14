بدء التسجيل في المسار الإلكتروني لـ ” حجاج الداخل “

نايف السالم(صدى):

بدأت وزارة الحج والعمرة، صباح اليوم السبت، التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يكون عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هـــنـــــا، ثم الاختيار من القائمة المفضلة أو البحث في البرامج المتاحة.

وأَضافت أن الخطوة الثالثة تتمثل في حجز المقعد المناسب وإدخال بيانات الحجاج والمرافقين، ثم السداد عبر قنوات الدفع خلال 48 ساعة.

وكانت وزارة الحج أشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل لا يعمل من خارج المملكة ولا يتعارض إصدار تصريح الحج مع التواجد خارج المملكة بعد إتمام الحجز والشراء من داخل المملكة، على أن يبدأ التسجيل في الثامنة صباحًا من غرة ذي القعدة 1439هـ والموافق اليوم السبت.

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