وفاة طالبة دفعها معلمها من حافة المبنى للتدريب على إدارة الكوارث

نيودلهي(صدى):

تسبب معلم هندي في وفاة تلميذته بعدما دفعها من الطابق الثاني في مبنى الكلية، أثناء إحدى التدريبات الخطرة على إدارة الكوارث.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية تفاصيل الحادث، لافته إلى أن المعلم الهندي باسم ار اروموجام، طلب من التلاميذ في يوم الحادثة المشاركة في أحد التدريبات الخاصة بالكلية للتدريب على إدارة الكوارث.

وأوضحت الصحيفة أنه الفتاة انتابها شعور بالخوف قبل هذه التدريبات وعندما كانت جالسة على حافة المبني وتنوي القفز تراجعت بسبب خوفها، ولكن لم يتركها المعلم حتى تتمكن من ذلك وأعطاها دفعة قوية تسببت في سقوطها على الأرض أمام وملائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة أًصيبت بكسر في رأسها ورقبتها، وتم نقلها فورًا إلى المستشفى، لكنها توفيت على الفور، وألقت الشرطة الهندية القبض على المدرس واتهمته بالإهمال والتسبب في وفاة الفتاة.