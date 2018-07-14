محايل عسير تشهد حفل زفاف ثمانيني من فتاة تصغره بنصف قرن
أقدم مسن ثمانيني على الزواج من امرأة لم تتجاوز الثلاثين عامًا؛ ليستكمل معها ما تبقى من عمره بعد وفاة زوجته الأولى الخمسينية التي رفض الزواج عليها بالرغم من عدم إنجابها.
وأقام حسن محمد الصوقعي صاحب الـ82 عامًا حفل زفافه على امرأة في مقتبل الـ30 من عمرها، الخميس الماضي، في بلدة لتين التابعة لمركز قنا بمحايل عسير، وفقًا لـ ” عكاظ ” .
abdul[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 2 ساعتين
وإذا أنجبت منه طفل ذكر، خلاص جاتها ليلة القدر.
الواقع[ عدد التعليقات: 6351 ] نشر منذ 1 ساعة
فقط في مجتمعنا إذا وصل الإنسان سن 50 وما فوق قالوا خلاص شايب انتهى حتى يدمر الإنسان حياته ويستسلم للجلوس والانتظار إلى أن يصل مرحلة الانطواء والأمراض بينما في الدول الأخرى يبداء حياة جديدة ويمارس الرياضة ويسافر ويهتم في مظهره ويتحدى الزمن ويعيش أجمل حياة إلى آخر يوم له حياته
العدناني[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللي مسمي نفسه الواقع
الواقع يقول ان شيبان الغرب تربوا في شبابهم عالرياضة بخلاف عندنا
ولو فرضنا انه صحيح وصحي فشيبان الغرب يدور له على عجوز مثله مو بنت بينه وبينها فوق الخمسين سنة !!!
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب فنان العرب ابو نورا بلغ من العمر السبعين مازال بقوته وشبابه يقف علي خشبة المسرح وهو يغني ويطرب الجمهور حتي لبعد منتصف الليل ربما 5 ساعات متواصلة وهو واقف علي قدميه رغم ذلك مازال الماتور عنده شغال ما خبط والدليل رزق بالمولده الثالثة من زوجته الفرنسية وهو في سن السبعين فيه اناس بلغو الخمسين خبط الماتور عندهم من بدري ما يشتغل الا بكسولات زرقاء
ابو خالد[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 13 دقيقة
معروف عن العسارية رغم كبر سنهم يستطيعو الزواج باصغر منهم سنا ويؤدو واجباتهم الزوجية بكل اقتدر والدليل فنان العرب محمد عبده عسيري مازال في قوته وشبابه الله يعطيه الصحة والعافية رزق بالمولده الثالثة وهو في سن السبعين