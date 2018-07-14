محايل عسير تشهد حفل زفاف ثمانيني من فتاة تصغره بنصف قرن

أبها(صدى):

أقدم مسن ثمانيني على الزواج من امرأة لم تتجاوز الثلاثين عامًا؛ ليستكمل معها ما تبقى من عمره بعد وفاة زوجته الأولى الخمسينية التي رفض الزواج عليها بالرغم من عدم إنجابها.

وأقام حسن محمد الصوقعي صاحب الـ82 عامًا حفل زفافه على امرأة في مقتبل الـ30 من عمرها، الخميس الماضي، في بلدة لتين التابعة لمركز قنا بمحايل عسير، وفقًا لـ ” عكاظ ” .