تحذير 7 مناطق من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

الرياض(صدى):

أطلق الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تحذير لـ7 مناطق من نشاط في الرياح السطحية وتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وحذر الإنذار المبكر مناطق ” المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، عسير، ونجران ” ، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة في ” المدينة المنورة ومكة المكرمة ” تبدأ من الساعة الـ09:00 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، فيما تبدأ في ” عسير ونجران ” من الساعة الـ05:00 صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف أن حالة نشاط الرياح السطحية تبدأ في ” الرياض والمنطقة الشرقية ” من الساعة الـ06:00 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أشار إلى أن مناطق ” عسير والباحة ” ، تتعرض إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وتتضمن الحالة في منطقة عسير كلًا من ” أبها، خميس مشيط، محايل، بالسمر، النماص والأجزاء المجاورة “، على أن تبدأ الساعة الـ11:00 صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، بينما تبدأ في منطقة ” الباحة ” منالساعة الـ11:00 صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

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