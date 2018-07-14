بالفيديو.. كمين محكم باتصال هاتفي يسقط مروج خمور في الرياض

حمود العنزي (صدى):

نفذت الدوريات الأمنية التابعة لشرطة الرياض، حملة بحي الحمراء؛ لضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

ووثق ” السناب الأمني ” لحظة القبض على مروج للخمور تركي الجنسية أثناء الحملة، بعد نصب كمين محكم له من قبل الدوريات الأمنية.

وجهزت الدوريات الأمنية الكمين من خلال اتصال أحد أفراد الأمن على مروج الخمور باعتباره مشتري وتم تحديد موعد معه، ليتم مداهمة منزله بعد ذلك وإلقاء القبض عليه وعدد من المخالفين.

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