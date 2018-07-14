بالفيديو.. ” الزعاق ” : سنعيش الأيام الأحر في السنة
أكد خبير الفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم السبت، أن الأيام الحالية والقادمة ستكون الأيام الأحر في السنة.
ونشر ” الزعاق ” مقطع فيديو على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” خلال هذه الأيام تتوسط المجرة عنان السماء، وهذا دلالة على اننا سنعيش الأيام الأحر في السنة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30842 ] نشر منذ 9 دقائق
كل سنة تجي وأحنا نعيش الأيام الأحر
هذا كلامكم كل سنة
ماتغير
بلاك ماشفت البنت الي حضنت ماجد المهندس في حفل عكااااظ
الظاهر الحرارة كانت زايدة على اللزوم🤔