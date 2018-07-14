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بالفيديو.. ” الزعاق ” : سنعيش الأيام الأحر في السنة

بالفيديو.. ” الزعاق ” : سنعيش الأيام الأحر في السنة
عادل الحربي (صدى):

أكد خبير الفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم السبت، أن الأيام الحالية والقادمة ستكون الأيام الأحر في السنة.

ونشر ” الزعاق ” مقطع فيديو على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” خلال هذه الأيام تتوسط المجرة عنان السماء، وهذا دلالة على اننا سنعيش الأيام الأحر في السنة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30842 ] نشر منذ 9 دقائق

كل سنة تجي وأحنا نعيش الأيام الأحر
هذا كلامكم كل سنة
ماتغير
بلاك ماشفت البنت الي حضنت ماجد المهندس في حفل عكااااظ
الظاهر الحرارة كانت زايدة على اللزوم🤔

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