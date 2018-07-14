ماجد المهندس يتجاهل ” الفتاة الطائشة ” ويوجه رسالة لجمهور المملكة
تجاهل الفنان ماجد المهندس، التصرف المشين الذي بدر من إحدى الفتيات الحاضرات حفله بمهرجان عكاظ، بعدما اقتحمت المسرح وقامت بتقبيله.
ووجه ماجد المهندس رسالة إلى جمهوره بالمملكة بعد انتهاء الحفل على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” اسعدني هذا الجمهور الرائع ” .
وكانت فتاة مراهقة اقتحمت مسرح ماجد المهندس بمهرجان عكاظ، لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق، وتم القبض عليها فور عودتها إلى مقعدها وفق مقطع فيديو نشرته ” صدى ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30839 ] نشر منذ 31 دقيقة
ذكي مايبي يخسر جمهوره
لأنه يدري أن ماقامت به الفتاة من تصرف أحمق وواطي
سيعم شره على الجميع
لاحول ولاقوةالا باالله
كل يوم نصحى على صفعة جديدة
ياشماتة الأعداء فينا😐