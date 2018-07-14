ماجد المهندس يتجاهل ” الفتاة الطائشة ” ويوجه رسالة لجمهور المملكة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تجاهل الفنان ماجد المهندس، التصرف المشين الذي بدر من إحدى الفتيات الحاضرات حفله بمهرجان عكاظ، بعدما اقتحمت المسرح وقامت بتقبيله.

ووجه ماجد المهندس رسالة إلى جمهوره بالمملكة بعد انتهاء الحفل على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” اسعدني هذا الجمهور الرائع ” .

وكانت فتاة مراهقة اقتحمت مسرح ماجد المهندس بمهرجان عكاظ، لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق، وتم القبض عليها فور عودتها إلى مقعدها وفق مقطع فيديو نشرته ” صدى ” .

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