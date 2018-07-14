بالصور.. ظلام دامس يخيم على شوارع محمدية رفحاء

نايف السالم(صدى):

خيم الظلام الدامس على شوارع حي المحمدية في محافظة رفحاء، بعدما تعطلت أعمدة الإنارة في شوارع المنطقة، مساء أمس الجمعة.

ووجه الأهالي شكاوى إلى بلدية كهرباء رفحاء، مؤكدين أنهم يبحثون عن النور وسط مخاوف من انتشار السرقات في هذا الظلام.

ولم تكن هذه الشكوى الأول من أهالي محمدية رفحاء، حيث اشتكى السكان من قبل من عدم وجود مركز صحي، مطالبين بإنشاء مركز صحي بحيهم الذي يعد الأكبر في المحافظة من حيث السكان والمساحة.

وأكد الأهالي أنهم بحاجة ماسة إلى مركز صحي يخدم الحي صحيًا، بعدما تم نقل مقر المركز الصحي إلى حي آخر.