ختام فعاليات سوق عكاظ وسط حضور كبير من الزوار

الطائف(صدى):

اختتمت مساء اليوم، فعاليات النسخة الثانية عشرة لسوق عكاظ التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بإشراف مباشر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها الاستراتيجيين، بحضور أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل، ومدير إدارة سوق عكاظ عبدالله السواط ، وممثل جامعة الطائف الدكتور تركي الثبيتي، ومدراء ورؤساء الجهات الحكومية .

وشهد اليوم الختامي حضوراً كبيراً من الزوار اكتظت بهم جنبات وجادة الفعاليات، فيما احتضنت الخيمة الثقافية الحفل الختامي ، الذي بدأ بعرض عن فعاليات السوق وبرنامجه الثقافي .

عقب ذلك ألقى الدكتور تركي الثبيتي كلمة اللجان شكر فيها هيئة السياحة والتراث الوطني على ما قدمته وشركائها في سوق عكاظ من فعاليات منوعه نالت على رضى واستحسان زوار عكاظ .

وأكد الثبيتي أن سوق عكاظ وما قدمه في النسخة الثانية عشرة شهد إثراءً ثقافياً من الفعاليات المتنوعة والبرنامج الثقافي المعد الذي سجل حضوراً مميزاً.

بعد ذلك أعلنت أسماء الفائزين في مسابقات التصوير الضوئي ومسابقات سوق عكاظ ، ليتم تكريهم .