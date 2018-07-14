” التعليم ” تستقبل 118 ألف معلم ومعلمة في برنامج التدريب الصيفي

علي القحطاني(صدى):

استكملت وزارة التعليم، جاهزيتها لاستقبال 118 ألف معلم ومعلمة في 4500 برنامج تدريبي، استعدادًا لإنطلاق برنامج التدريب الصيفي يوم الأحد القادم.

وأعلنت إدارات التعليم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جداول الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات التي تنطلق من الساعة الـ9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وأوضحت الوزارة أن ” برنامج التدريب الصيفي ” ، يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية، واستثمار أوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية لتحسين المخرجات، بالإضافة إلى أولوية الترشيح في عدد من مجالات التطوير الوظيفي كأولوية الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج، والتفرغ للدراسات العليا في الجامعات السعودية والابتعاث الخارجي، وغيرها.

وتتضمن البرامج المقدمة في التدريب ” برامج الحقائب التدريبية الأساسية، برنامج بحث الدرس، برامج القيادة المدرسية والمجتمعات المهنية التعليمية، برامج الأمن والسلامة المدرسية، برامج التربية الصحية والرياضة، برامج ريادة الأعمال، برامج الطفولة ورياض الأطفال، برامج تمكين العلوم والرياضيات، برامج التربية الخاصة، برامج اللغة العربية، برامج اللغة الإنجليزية وبرنامج STEM ” .