زلة لسان تفشل خاطب ويحرج شقيقته معه !!

خاص (صدى):

تسببت زلة لسان خاطب بجنوب محافظة الطائف في احراجه اولاً ثم فضحة لشقيقته، وذلك بعدما ذهب لخطبة فتاة مواطنة ، وزل لسانه بأنه شاهد خطيبته من باب مجلس السيدات في اثناء ماكانت بجانب شقيقته.

وتعود التفاصيل بحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” بأن والد الفتاة حاول أن يتاكد بان الشاب بالفعل يريد الفتاة فعلا وليس لمجرد ضغوط من اسرته ، ليتأتي الشباب ويؤكد امام الحضور رغبته الجادة وفي أثناء حديثة اندفع وأخذ يقسم أنه حضر برغبته وفي تلك الاثناء ، اندفع وقال: ” من ساعة ماشفتها مع شقيقتي تتقهوى وأنا أحلم بها ” .

واضاف المصدرلـ “صدى ” بأن والد العروس انفعل على الشاب وقام بتأنيبة وتذكيره بعادات المجتمع وأن الدين يحرم تصرفه ، وان شقيقته غير امينة بتسهيلها مشاهدته للعروس لها خلسه وبدون أي مبرر شرعي وذلك بتركها الباب مفتوحا في ظل وجود صديقاتها بضيافتها .

واضاف المصدر ايضاً وبعد تأنيب والد الفتاة وافق على زوجه مع اصراره على مافعل الشاب وشقيقته المذموم بحسب ما وصفه ، وهو افقد مراسم الخطوبة الفرحة التي كان ينتظرها العرسان بعد النظرة التي سرقها الشاب خلسه بمساعدة شقيقته.