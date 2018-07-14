زلة لسان تفشل خاطب ويحرج شقيقته معه !!
تسببت زلة لسان خاطب بجنوب محافظة الطائف في احراجه اولاً ثم فضحة لشقيقته، وذلك بعدما ذهب لخطبة فتاة مواطنة ، وزل لسانه بأنه شاهد خطيبته من باب مجلس السيدات في اثناء ماكانت بجانب شقيقته.
وتعود التفاصيل بحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” بأن والد الفتاة حاول أن يتاكد بان الشاب بالفعل يريد الفتاة فعلا وليس لمجرد ضغوط من اسرته ، ليتأتي الشباب ويؤكد امام الحضور رغبته الجادة وفي أثناء حديثة اندفع وأخذ يقسم أنه حضر برغبته وفي تلك الاثناء ، اندفع وقال: ” من ساعة ماشفتها مع شقيقتي تتقهوى وأنا أحلم بها ” .
واضاف المصدرلـ “صدى ” بأن والد العروس انفعل على الشاب وقام بتأنيبة وتذكيره بعادات المجتمع وأن الدين يحرم تصرفه ، وان شقيقته غير امينة بتسهيلها مشاهدته للعروس لها خلسه وبدون أي مبرر شرعي وذلك بتركها الباب مفتوحا في ظل وجود صديقاتها بضيافتها .
واضاف المصدر ايضاً وبعد تأنيب والد الفتاة وافق على زوجه مع اصراره على مافعل الشاب وشقيقته المذموم بحسب ما وصفه ، وهو افقد مراسم الخطوبة الفرحة التي كان ينتظرها العرسان بعد النظرة التي سرقها الشاب خلسه بمساعدة شقيقته.
فهد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 40 دقيقة
ما كان في لزوم لها الحكي
اذا كان حقيقي يريد اتمام الموضوع
فيصل[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 39 دقيقة
والله مو حلوة ابدا في حقهم ولا في حضرة والدها
نهى[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 38 دقيقة
المهم الخطبة ما تمت وخلاص
وايش استفاد من ها الحكي يعني
طلال[ عدد التعليقات: 1919 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا الشاب اتجنن بعدما رأي الفتاه لم يعرف ماذا يقول 😂😂😂😂
ماجد[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا الزمن الله يستر علي بناتنا فيه يااااارب ويحفظهم من هذه الفتن
عمار[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 19 دقيقة
كل شئ قسمه ونصيب واكيد تعلم من خطأه ✋
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 18 دقيقة
😂😂😂😂😂 هذا مايفعلون الحب من أول نظره الله يكون بعونه
طاهر[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يهدي شباب هالايام يااارب عقولهم أصبحت صغيره جدا والتفكير عندهم اصبح محدود ✋
محمد[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 15 دقيقة
اتجنن هذا الشاب هل كانت جميله الفتاه لهذه الدرجه !! 🤔🤔
شجون[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يصلح حال شبابنا ويرزقهم الزواج الصالح ويهديهم اللهم امين
الجوهرة[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 14 دقيقة
والله ورط اخته بالاخير
الشرع يحلل رؤيتها مرة بس ما كان يصير يحكي هيك