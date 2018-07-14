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بالصور.. جلسة تصوير زفاف ” معز مسعود وشيري عادل “

بالصور.. جلسة تصوير زفاف ” معز مسعود وشيري عادل “
أماني الغامدي(صدى):

نشرت المصورة المصرية ” لميس أحمد ” ، اليوم الجمعة، الصور الأولى من حفل زفاف الثنائي الذى أثار حالة من الجدل في المجتمع المصري الداعية الديني ” معز مسعود ” والفنانة المصرية ” شيري عادل ” ، وذلك عبر حسابها بموقع الصور ” إنستغرام ” .

علقت المصورة المصرية، التي أسند إليها تصوير حفل الزفاف عن الصور، التي ظهر فيها الثنائي من الخلف ولم يظهرا بوجهيهما، قائلة ” ألف مبروك شيري عادل ومعز مسعود ” .

وأكدت ” المصورة ” ، أنها بمجرد الانتهاء من كافة الصور الخاصة بالزفاف ستقوم بنشرها للجمهور، والذي وقع في حيرة ودهشة من الصور التي ظهر بها الثنائي من الخلف.

 


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