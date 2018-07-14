بالفيديو.. جهاز يترجم الصوت لـ 28 لغة للتواصل مع العمالة الأجنبية
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يوثق كيفية عمل جهاز الترجمة الصوتية، والذي يترجم بشكل فوري من اللغة العربية لـ ٢٨ لغة أخري.
و أوضح ” الفيديو ” ، أن جهاز الترجمة الصويتة يعمل على تسهيل طرق التواصل وبشكل خاص مع العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة سواء كانت ” هندية أو إندونيسية أو غيرها من الجنسيات الأخرى.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 58 دقيقة
.Zain
مليكة[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 55 دقيقة
حلو هذا ههههه
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 دقائق
الإستثمار فى هذا الجهاز مربح لمدة 30 أو 40 سنة تقريبا .. وأنصح رجال الأعمال والمستثمرين فى مجال الزراعة والتربية الحيوانية التعامل مع هذا الإختراع لأنة سوف يساعد على التعامل مع العمالة الأفريقية والأسيوية التى هى خارج نظاق الإحصاء بالمملكة العربية السعودية .. وتتفوق العمالة الأجنبية والوافدة على المواطن السعودى فى هذا المجال وبالتأكيد هناك عجز فى التوطين للمهن الزراعية والتربية الحيوانية .. والفضل يعود إلى خطط التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمياة والحفاظ على البيئة ووزارة العمل !