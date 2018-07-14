بالفيديو.. جهاز يترجم الصوت لـ 28 لغة للتواصل مع العمالة الأجنبية

علي القحطاني(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يوثق كيفية عمل جهاز الترجمة الصوتية، والذي يترجم بشكل فوري من اللغة العربية لـ ٢٨ لغة أخري.

و أوضح ” الفيديو ” ، أن جهاز الترجمة الصويتة يعمل على تسهيل طرق التواصل وبشكل خاص مع العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة سواء كانت ” هندية أو إندونيسية أو غيرها من الجنسيات الأخرى.