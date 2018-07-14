4 خطوات تساعد مكيف السيارة على سرعة التبريد

متابعات(صدى):

نظرا لإرتفاع درجات الحرارة العالية في المنطقة العربية، فإنه لا أحد منا يمكنه الاستغناء عن مكيف السيارة، لكن في بعض الأحيان تكون السيارة مركونة في العراء تحت أشعة الشمس لفترة، وعند ركوب السيارة وتشغيل المكيف لتبريد الجو، فإن هذا قد يأخذ وقت طويل جدا حتى تشعر ببرودة المكيف.

وهذه خطوات تساعد مكيف السيارة على سرعة التبريد :

1- مع بداية كل صيف يجب إجراء الصيانة الدورية للمكيف، ونبدأ فيها بتغيير فلتر المكيف والذي يعمل على تنقية الهواء وإلتقاط الأتربة والروائح، ثم صيانة وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها وعدم تسريبها لغاز الفريون، ثم ضبط فريون المكيف.

2- افتح أبواب السيارة لدقيقتين حتى يخرج أغلب الهواء الساخن منها، ثم قم بتشغيل المحرك على سرعته الأولى لمدة دقيقة على الأقل، ثم قم بفتح زجاج السيارة حتى المنتصف حتى يقوم هواء المكيف بطرد الهواء الساخن خارجا.

3- تحرك بالسيارة وارفع سرعة مروحة المكيف إلى المستوى الثاني، وارفع زجاج السيارة إلى الأعلى قليلاً، حتى يخرج جميع الهواء الساخن، بعدها أغلق النوافذ وقم برفع سرعة المكيف، ستشعر وقتها ببرودة المكيف خلال دقائق معدودة.

4- يفضّل لصق المواد العاكسة وملصقات التعتيم على زجاج السيارة، وهو ما يساعد على تقليل حدة أشعة الشمس، مما يؤدي أيضا إلى سرعة التبريد.