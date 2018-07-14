في مشهد لا إنساني.. العثورعلى رضيع متوفى في صندوق خشبي بجدة

نايف السالم(صدى):

في أحد شوارع حي مشرفة بجدة، عثر مواطن على طفل رضيع متوفي داخل صندوق خشبي بجوار مسجد.

وفي التفاصيل أبلغ المواطن فور عثوره على الطفل الجهات الأمنية ؛ ووصلت دوريات الأمن والهلال الأحمر وبالكشف على الطفل الرضيع اتضح أنه متوفى.

وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال البلاغ.