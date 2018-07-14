  • الجمعة 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. في مشهد لا إنساني.. العثورعلى رضيع متوفى في صندوق خشبي بجدة

في مشهد لا إنساني.. العثورعلى رضيع متوفى في صندوق خشبي بجدة

في مشهد لا إنساني.. العثورعلى رضيع متوفى في صندوق خشبي بجدة
نايف السالم(صدى):

في أحد شوارع حي مشرفة بجدة، عثر مواطن على طفل رضيع متوفي داخل صندوق خشبي بجوار مسجد.
وفي التفاصيل أبلغ المواطن فور عثوره على الطفل الجهات الأمنية ؛ ووصلت دوريات الأمن والهلال الأحمر وبالكشف على الطفل الرضيع اتضح أنه متوفى.

وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال البلاغ.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 7 دقائق

لا حول ولا قوة الا بالله
كيف يرموه هيك

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 5 دقائق

الله اعلم بقصتك يابني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *