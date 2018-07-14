في مشهد لا إنساني.. العثورعلى رضيع متوفى في صندوق خشبي بجدة
في أحد شوارع حي مشرفة بجدة، عثر مواطن على طفل رضيع متوفي داخل صندوق خشبي بجوار مسجد.
وفي التفاصيل أبلغ المواطن فور عثوره على الطفل الجهات الأمنية ؛ ووصلت دوريات الأمن والهلال الأحمر وبالكشف على الطفل الرضيع اتضح أنه متوفى.
وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال البلاغ.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله
كيف يرموه هيك
نوير[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 5 دقائق
الله اعلم بقصتك يابني