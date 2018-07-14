فيديو يكشف خساسة ” سائق خاص ” مع أبنة مكفولة

خاص(صدى):

استغل سائق يحمل الجنسية الهندية فتاة وقام بتصويرها دون علمها أثناء حديث بينهما وذلك في ظل غياب الرقابة الأسرية على الأبناء ممن هم في سن المراهقة.

ونشر السائق الفيديو الذي قام بتسجيله للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث مع الفتاة بعد أن جلسا جنباً بجنب وهي بملابس عادية في الوقت الذي كان يمسك بهاتفة الجوال ، ثم مالبث أن طلب منها الوقوف والسير امامه ليستغل غفوة الفتاة وذويها لتصوير المشهد الخادش للحياء؛ مما قد يعرض الفتاة للوقوع في مشكلة كبيرة؛ حيث تعمد السائق إظهار وفضح الفتاة التي لم يتبين جنسيتها.

وتسبب الفيديو في اثارة غضب عدد من المتابعين ؛ حيث طالبوا الأسر بالحرص بشكل أكبر على بناتهم، وأخذ الحيطة والحذر خصوصا على الفتيات ممنهم في سن المراهقة وتجد في غياب الرقابة الاسرية فرصة للمارسة بعض الحماقة تكلفها الكثير وربما يصبح جرح لايندمل طوال حياتها.