بالفيديو..خبير علاقات زوجية :لازم الرجل يسبق الست بخطوة والمساواة بينهما تصنع مشكلة

أماني الغامدي(صدى):

صرح خبير علاقات زوجية خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” كلام هوانم ” بقناة الحدث اليوم ، أنه لابد أن يسبق الرجل يسبق المرأة بخطوة ، والمساواة بينهما تصنع مشكلة ,

وقال خلال البرنامج ، إنه عندما يأتي الرجل بهدية لزوجته يختار ما يعجب زوجته ، لهذا فالرجل عندما يحب إمرأة يحبها بالطريقة التي ترضيها .

وتابعالخبير ، الرجل طفل كبير ويرضيه أقل بكثير مما تحاول المرأة القيام به ، والرجل يراعي نفسية زوجته وتعبها في المنزل وتربية الأطفال ولكن المراة تعييش في سباق للمساواة مع الرجل ليس له داعي .

وأضاف ، أن المساواة مشكلة فطرية ، إننا مخلوقون ليكون الرجل سابق المرأة بخطوة ، وهذا لا يمزه ولكن يحمله مسئولية أكبر بكثير من المرأة .

وأكد ، أن المرأة عندما تعطي قيمة لزوجها كبيرة فإن ذلك يعود عليها في النهاية فوراء كل رجل عظيم إمرأة أعظم منه رأت أنها يجب أن تتنحى ليقوم بواجبة .